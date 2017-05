V metliški občini štirje ulični zbiralniki

27.5.2017 | 08:15

Metlika - Pred tukajšnjo Komunalo so danes v okviru projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj predali namenu ulične zbiralnike za stare aparate in baterije. Direktor Komunale Metlika Bojan Krajačič in metliška podžupanja Anica Kopinič sta podpisala z direktorjem družbe ZEOS Emilom Šehićem listino o predaji uličnih zbiralnikov ter simbolično vrgla v zbiralnik e-odpadke.

Kot je dejal Šehić, želijo s temi uličnimi zbiralniki spremeniti navade ljudi, kajti 8 odst. elektronske opreme se še vedno znajde med mešanimi komunalnimi odpadki. Seveda pa jih morajo tudi osveščati, zato pripravljajo kar 250 različnih dogodkov.

V ulične zbiralnike lahko ljudje vržejo manjše aparate do velikosti mikrovalovne pečice, razen sijalk in ekranov. Še posebej pa imajo odprtino za stare baterije. Zbiralnike bodo postavili k metliški in podzemeljski osnovni šoli, na parkirišče pri Ljudski knjižnici Metlika in k stari metliški samopostrežni trgovini. Kot je dejal Krajačič, pa jih bodo, če bo potrebno, namestili še kam.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

