E-cikliranje tudi na Dolenjskem

27.5.2017 | 11:00

Podpis listine so simbolično pospremili tudi z odlaganjem elektronskih in električnih odpadkov v ulične zbiralnike. Na fotografiji direktor novomeške Komunale Gregor Klemenčič in direktor družne ZEOS Emil Šehić. (Foto: M. Ž.)

Podpisniki listine projekta

Novo mesto - Včeraj so se Mestna občina Novo mesto ter občine Šentjernej, Mirna Peč, Škocjan, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice skupaj s Komunalo Novo mesto pridružile projektu LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, nad katerim bdi družba ZEOS. Župani oziroma predstavniki omenjenih občin in direktor Komunale Gregor Klemenčič so podpisali pristopno izjavo k projektu, ki ga sofinancirata Evropska unija ter Ministrstvo za okolje in prostor, skupno pa so prejeli 11 uličnih zbiralnikov za zbiranje električnih in elektronskih odpadkov, štiri bodo postavljeni v novomeški občini, v ostalih pa po eden.

»Zdi se mi zelo pomembno, da informacijo o pravilnem ravnanju z odsluženo električno in elektronsko opremo čim bolj približamo občanom in brez dvoma so zbiralniki, ki jih danes prevzemajo občine najboljše orodje za dosego zastavljenega cilja. V dobi potrošništva in hitrega razvoja informacijske tehnologije smo kar nekako pozabili, da je potrebno odslužen telefon, baterijo in podobne surovine pravilno odložiti. Zelo me veseli, da na področju prevzema odpadne električne in elektronske opreme dosedanjo infrastrukturo nadgrajujemo z vzpostavljanjem dodatne infrastrukture za prevzem teh odpadkov na terenu,« je ob tem poudaril Klemenčič.

Kot je povedal direktor Emil Šehić, direktor družbe ZEOS, sam projekt Gospodarjenja z e-odpadki traja leto in pol, LIFE projekt, ki ga je financira Evropska unija, pa so že vodili med letom 2012 in 2013, kjer so predvsem osveščali. S tem projektom pa želijo spremeniti navade potrošnikov, in sicer da dejansko odvržejo odpadek tam, kamor sodi. In tudi dogodki in ankete kažejo, da se ta ozaveščenost dviguje. Da se spreminjajo tudi navade, pa kaže, da v teh zbiralnikih praktično zbiramo čisto frakcijo in da se kar pridno polnijo ti ulični zbiralniki po Sloveniji.

M. Ž.

