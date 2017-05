FOTO: Pedenjraziskovalci na Marofu

27.5.2017 | 09:15

Pedenjraziskovalci so na Marofu odkrili jantar.

Novo mesto - Vzgojitelji in vzgojiteljice vrtca Pedenjped so včeraj popoldne otroke, starše in stare starše povabili na odkrivanje jantarne poti na Marofu. Pripravili so tri zbirna mesta glede na matično enoto vrtca, tako da so se skupine izpred Ostržka in nastajajočega Vidka v Bršljinu ter športne dvorane Marof odpravili na vrh novomeškega griča, kjer so jih v sodelovanju z delavci Dolenjskega muzeja poučili o železovi rudi, jantarju in arheoloških izkopavanjih. Otroci so med drugim v mivki morali poiskati rudo, en primerek so lahko obdržali, drugega pa zamenjali za kos jantarja v ampuli.

Po raziskovanju so se vsi skupaj odpravili na igrišče enote Metka, kjer so jih čakala nova presenečenja: jantarna lizika, sveže in suho sadje ter veliko domačega kruha, polno igrišče pa je zabavala glasbena skupina vzgojiteljev. Na dogodku so zbirali prostovoljne prispevke za nakup igral za novega Vidka.

M. Martinović

Galerija