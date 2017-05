Pihalni orkester Krka ob jubileju s Simfonijo Krka

27.5.2017 | 09:30

Belgijski skladatelj Bart Picqueur na vajah s Pihalnim orkestrom Krka. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V sklopu praznovanja 60-letnice delovanja bo Pihalni orkester Krka drevi ob 19. uri v Športni dvorani Marof pripravil slavnostni koncert, na katerem bo izvedel svetovno premiero Simfonije Krka, ki jo je belgijski skladatelj Bart Picqueur, ki že dalj časa sodeluje z orkestrom, napisal prav zanj.

Na prireditvi ob jubileju bodo nastopili tudi veterani orkestra, zbor Orkestraža in orkester Poletnih glasbenih uric. Pihalni orkester Krka se na omenjeni koncert pripravlja že pet mesecev, s skladateljem Simfonije Krka pa je orkester delal ves konec tedna v aprilu. Skladatelj Bart Picqueur je stavke simfonije naslovil po kakovostih orkestra, in sicer: Mojstrstvo, Ljubezen, Humor in Enotnost. Ob obletnici bo Pihalni orkester Krka izdal tudi bilten, ki ga bodo prejeli vsi obiskovalci koncerta.

I. V.