S srcem na kolo za počitnice 100 otrok

27.5.2017 | 13:00

Na cilju v Novem mestu. (Foto: M. Ž.)

Novomeški podžupan Boštjan Grobler in direktor MIK-a Franci Pliberšek.

V Novo mesto so prišli dobro razpoloženi.

Novo mesto - Že dvanajsto leto zapored v podjetju MIK del svojega poslovanja in časa namenjajo skrbi za otroke iz socialno ogroženih družin. S projektom Mikova karavana otroškega smeha so omogočili brezplačne počitnice že več kot 1.200 otrokom in tudi letos zbirajo denar zanje, in sicer na njihovi drugi kolesarski turi, ki pod geslom »S srcem na kolo« poteka med 25. in 29. majem. V petih etapah bodo prekolesarili 600 kilometrov od Murske Sobote do Izole.

Včeraj popoldne so svojo drugo etapo, ki jih je vodila od Celja do Novega mesta, zaključili pred salonom Mik na Seidlovi cesti, kjer jih je pozdravil tudi novomeški podžupan Boštjan Grobler. Med srčnimi kolesarji, ki bodo prevozili vso traso, nekaj se jim jih pridruži na posamezni etapi, je tudi lastnik in generalni direktor podjetja Franci Pliberšek, je cilju v Novem mestu dejal »da je prijetno videti Slovenijo tudi s kolesom, ki je malo drugačna kot tista, ki jo vidimo z avtom, po drugi strani pa damo tudi svoj znoj, da naše podjetje pelje 100 otrok na počitnice. In verjemite mi, to je dober občutek. Z nami kolesarijo sodelavci, poslovni partnerji in stranke. Vsi, ki si želijo, se lahko prijavijo in družijo.«

Cilj letošnje kolesarske poti je zbrati 30.000 evrov in s tem omogočiti brezplačne počitnice 100 otrokom iz socialno ogroženih družin iz vse Slovenije. Za vsak prevožen kilometer vsakega kolesarja, ki se jim bo pridružil pri kolesarjenju namreč MIK donira v sklad Mikove karavane otroškega smeha po 1 evro. Danes bodo prikolesarili do Kranja, jutri do Nove Gorice in v ponedeljek do končnega cilja v Izoli.

M. Ž.

