FOTO: Cvičkova karavana je preplavila Trebnje

27.5.2017 | 12:00

Včeraj so v Trebnjem okronali novega kralja cvička Gregorja Štembergerja.

Za ambasadorja cvička so razglasili dr. Petra Kapša.

45. Teden cvička so otvorili z društveno povorko, v kateri se je predstavilo vseh 32 vinogradniških društev.

Trebnje - V Trebnjem so včeraj s povorko, v kateri se je predstavilo vseh 32 vinogradniških društev, združenih pod okrilje Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, uradno odprli 45. Teden cvička. Vrhunec včerajšnjega večernega dogajanja je bilo tradicionalno kronanje novega kralja cvička Gregorja Štembergerja, ki prihaja iz Društva vinogradnikov Šentjernej, za novega ambasadorja cvička pa so v Trebnjem razglasili dr. Petra Kapša.

Na včerajšnji prireditvi se je sicer zbralo več tisoč ljudi, ki so jih nagovorili predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Matjaž Jakše, trebanjski župan in predsednik organizacijskega odbora Alojzij Kastelic, predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja in državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša, pridružili pa so je jim tudi župani dolenjskih občin.

Dogajanje v okviru 45. Tedna cvička bodo nadaljevali danes, med drugim z dvema novostma – vinogradniškim pohodom po vinski gorici Gradišče in tekmovanjem v kuhanju golaža. Sobotni večer pa bodo, tako kot doslej, okronali z izborom 19. cvičkove princese.

Tridnevno vinogradniško prireditev bodo sklenili jutri, ko med drugim pripravljajo še podelitev priznanj vinogradnikom in skupščino zveze, ki bo letos volilna. Vse dni prireditve se predstavljajo tudi dolenjska vinogradniška društva, v nekdanji gostilni Grmada lahko ljubitelji dolenjskih vin pokušajo nagrajena vina z letošnjega ocenjevanja, ki so ga v začetku aprila pripravili v okviru 45. Tedna cvička, organizatorji pa so poskrbeli tudi jedačo in zabavni program.

Sicer v Trebnjem Teden cvička gostijo drugič zapovrstjo, pod okriljem Zveze društev vinogradnikov Dolenjske pa so za organizacijo vnovič poskrbela vinogradniška društva iz trebanjske občine: vinogradniško-turistično društvo Čatež pod Zaplazom ter vinogradniški društvi Trebnje in »Lisec« Dobrnič.

J. S., foto: Občina Trebnje

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj Oceni Upokojenka Čestitam Ambasadorju Cvička dr. Kapšu! Na zdravje! Preglej samo prijavljene komentatorje