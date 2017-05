Ilustracije so postavili na ogled

27.5.2017 | 14:30

V Šentrupertu so včeraj odprli razstavo del, ki so prispela na četrti natečaj ilustracij.

Šentrupert - V avli Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert so včeraj odprli razstavo 4. natečaja ilustracij, ki sta ga pripravili Občina Šentrupert in Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, ki deluje pod okriljem Centra za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje.

Natečaj ilustracij je bil tokrat posvečen upodobitvi pesmi z naslovom Vabilo na Gravžev dan avtorja Andreja Rozmana Roze, odprt je bil od 16. januarja do 21. aprila, potekal pa je v dveh kategorijah - za dijake in dijakinje iz Slovenije ter za osnovnošolce 8. in 9. razredov osnovnih šol Slovenije.

Kot so pojasnili v trebanjski galeriji, se je na natečaj odzvalo 57 osnovnošolcev in dijakov, vsak je moral narisati tri ilustracije na omenjeno pesem, tako da so skupaj prejeli 171 del. Na natečaju so sodelovali: OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, OŠ Lenart, OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana, OŠ Mirna, OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč, OŠ Mokronog, OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, OŠ Trebnje, OŠ Vodice ter Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, Ekonomska šola Novo mesto in Šolski center Novo mesto. Prispela dela je ocenila komisija, ki so jo sestavljali Andrej Rozman Roza, Maruša Stupica, Suzana Bricelj, Peter Škerl in Maša Ogrizek.

V kategoriji osnovnih šol je slavila Lara Simonič iz OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč (mentorica Aleša Sušnik Škedelj), v kategoriji srednjih šol pa Hana Černivec) iz Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (mentor Igor Kregar), zmagovalki sta prejeli knjižno nagrado Andreja Rozmana Roze. Sicer so poleg 1. nagrade podelili tudi nagrade od 2.-5. mesta v vsaki kategoriji, vsi nagrajenci pa so za nagrado prejeli udeležbo na delavnici ilustracij pod mentorstvom Petra Škerla, ki bo 3. junija v tukajšnji Deželi Kozolcev, so še pojasnili v trebanjski galerij.

Na razstavi, ki so jo odprli včeraj, so na ogled postavili dela 23 avtorjev oziroma 69 ilustracij. Razstava bo v šentrupertski osnovni šoli odprta do 7. junija.

J. S., foto: OI JSKD Trebnje

