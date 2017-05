Elaborat padel tretje leto zapovrstjo

Trebnje - Trebanjski občinski svet je ta teden razpravljal o cenah komunalnih storitev in tretje leto zapovrstjo ni potrdil predloga Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trebnje, ki je sicer predvideval povečanje cene omenjene javne službe za 9,88 evra na gospodinjstvo.

David Klarič (Drot) je že uvodoma predlagal umik točke z dnevnega reda, češ da gre za enormne podražitve. »Občinski svet je že junija lani ta elaborat obravnaval, ga zavrnil in sprejel sklep, da se do naslednje seje pripravi elaborat, ki bo upošteval subvencijo, a župan sklepa občinskega sveta ni upošteval,« je dejal. Spomnimo: junija lani so tukajšnji svetniki in svetnice predlagali subvencijo v višini 110.000 evrov za pokrivanje stroškov omenjene storitve. Občinski svet Klaričevega predloga za umik točke z dnevnega reda sicer ni potrdil.

»Področje omrežnine imamo odprto že od leta 2013 in v tem času se je vrednost infrastrukture precej povečala. V ceno tako niso zajete kanalizacije v obrtni Coni Trebnje, Veliki Gaber, Cviblje, Dolenja Nemška vas, Studenec, Štefan, Kamni Potok, Zidani Most, Čatež in na Slakovi Ulici v Trebnjem ter čistilni napravi Veliki Gaber in Blato. Ker cene omrežnine vseh stroškov amortizacije ne pokrivajo, imamo z občino vsako leto večjo luknjo, ta trenutek poračun za nazaj znaša 178.600 evrov,« je med drugim pred obravnavo elaborata pojasnil direktor Komunale Trebnje Stanko Tomšič.

Da bi bila enkratna podražitev storitve preveliko breme za občane, so menili tudi člani Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki ga vodi Franci Kepa (SDS). »Na odboru smo zato predlagali postopno podražitev, podobno, kot je že lani subvencioniranje predlagal občinski svet,« je dejal Kepa. Na odboru so tako predlagali, da bi četrtino podražitve pokrili občani, ostalo pa bi s subvencijo zagotovila občina.

Svojo rešitev je nato predlagal tudi župan Alojzij Kastelic, in sicer da občina s prvim naslednjim rebalansom zagotovi 50.000 evrov za subvencijo in da se obveznosti, ki so nastale v preteklosti, razpredi v triletno obdobje plačevanja. »To je kompromisni predlog in s tem prispevamo, da se ta gordijski vozel preseka,« je še med drugim dejal.

A občinski svet je z 8 glasovi za in 8 glasovi proti županov predlog zavrnil. Klarič je sicer župana pozval, naj glasujejo še o predlogu Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, vendar ga je župan zavrnil. Tako usoda Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trebnje še naprej ostaja nejasna.

Je pa občinski svet ta teden potrdil predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki, na podlagi katerega cena za gospodinjstva ostaja enaka. Podobno so svetniki in svetnice potrdili tudi predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, kjer cena za gospodinjstva prav tako ostaja enaka oz. se minimalno znižuje.

Ostali sklepi

Trebanjski občinski svet je na svoji 23. redni seji med drugim potrdil tudi novelacijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta(DIIP) za odkup prostorov in ureditev vrtca na Režunovi ulici v Trebnjem. Ker ta prostor še ni bil uporabljen, je občina dolžna plačati še DDV, je pojasnil župan, gre pa za dodatnih 44 tisoč evrov. Ker je odkup občina izvedla mesec dni kasneje, kot je bilo sprva načrtovano, sta zato Janez Zakrajšek (Drot) in Nino Zajc (SD) župana in občinsko upravo pozvala, naj storijo vse, da bi bila nova vrtčevska oddelka kljub temu nared do septembra.

Svetniki in svetnice so potrdili tudi predloge za podelitev priznanj občine Trebnje za leto 2017, v drugi obravnavi pa so potrdili predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trebnje in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Trebnje.

