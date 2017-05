Kljub porazu neposreden obstanek v Prvi ligi

27.5.2017 | 22:00

Krško - Nogometašem krškega je kljub porazu v Mariboru proti novim državnim prvakom z 0:1 uspelo osvojiti osmo mesto in se tako izogniti dodatnim kvalifikacijam, ki jih bodo morali, če želijo tudi prihodnjo sezono igrati v Prvi ligi, odigrati Kidričani, ki so v Ljubljani z enakim izidom izgubili srečanje z zdaj že nekdanjimi prvaki. V dodatnih kvalifikacijah se bodo pomerili z Roltekom Dobom.

V uvodnih minutah tekme med Mariborom in Krškim v Mariboru so bili gostje zelo nevarni in imeli dve izjemni priložnosti, v katerih Martin Kramarič ni zadel cilja. Najprej se je v 4. minuti znašel v kazenskem prostoru in z leve strani močno streljal. Toda njegov strel je Matko Obradović, njegov nekdanji soigralec iz časa, ko sta še oba igrala v Krki, ubranil. Dve minuti kasneje je z desne strani streljal čez prečko.

Prvo resno priložnost so domači imeli v 25. minuti, ko je Dino Hotić izvajal prosti strel z desne strani, Aleks Pihler pa je iz bližine žogo poslal čez gol. V 42. minuti je Marcos Tavares zapravil najlepšo priložnost domačih v prvem polčasu. Matej Palčič je poslal predložek z desne strani, Tavares je streljal z glavo, vratar Marko Zalokar pa je ob desni vratnici s skrajnimi močmi odbil žogo. Nekaj trenutkov pred zadnjim žvižgom glavnega sodnika Mirana Bukovca so gledalci le videli gol. Dino Hotić se je odločil za strel s 25 metrov. Žoga je po tleh potovala do gola, kjer je ob pomoči desne vratnice končala v mreži.

V 59. minuti so gosti spet zapretili. Tonči Mujan se je znašel sam pred Obradovićem in streljal proti golu, vendar je Obradović žogo odbil, ta pa je ob pomoči desne vratnice končala v kotu. V 79. minuti je Obradovič spet uspešno posredoval, ko je ubranil Mujanov strel. Pet minut pred koncem rednega dela bi Pihler lahko povišal vodstvo, njegov strel z glavo pa je Zalokar z golove črte odbil v kot. Po tekmi so gledalci zasedli zelenico stadiona, proslava pa se seli na južno ploščad stadiona, kjer bodo nogometaši tudi visoko dvignili pokal.

Maribor : Krško 1:0 (1:0)

Strelec: 1:0 Hotić (v 45. minuti)

Maribor: Obradović, Palčič, Rajčević, Šuler, Viler, Hotić (od 77. Bohar), Vrhovec (od 69. Mertelj), Pihler, Bajde (od 82. Ahmedi), Tavares, Zahović.

Krško: Zalokar, Pušaver, Krajcer, Vuklišević, Šturm, Kramarič, Gatarič (od 71. Ibrahim), Dušak (od 73. Kovačič), Urbanč (od 76. Jovanović), Dangubić, Mujan.

Rumeni kartoni: Rajčević, Viler; Šturm.

Rdeči karton: /