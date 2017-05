Plešejo, pojejo in igrajo že dvajset let

28.5.2017 | 08:35

Artiče - Folklora je v Artičah pomemben del življenja več generacij, kar je potrdila tudi prireditev, s katero so v petek zaznamovali 20 let otroške folklore v tem kraju.

Otroška folklorna skupina (OFS) KUD Oton Župančič Artiče pod vodstvom Vesne Bogovič je nastopila z odrskima zgodbicama Jakec, kje si in Važičke.

OFS Vesele šefle iz osnovne šole Pišece pod vodstvom Romane Žnideršič je nastop naslovila Na Orlici, plesalci OFS osnovne šole Artiče pod vodstvom Janje Omerzo so pokazali, kaj pomeni Zaspani smo.

Pevke osnovne šole Artiče pod vodstvom Ele V. Tanšek so nastopile s pesmijo Snoč pa dav je slanca pala. Z odrsko postavitvijo Mladi kapelski godbeniki sta se predstavili OFS Kosci in OFS Sonček iz podružnične osnovne šole Kapele z vrtcem; šola deluje v okviru osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova. Kapelski skupini vodi Vesna Molan.

Predstavnica brežiške območne enote javnega sklada za kulturne dejavnosti Lučka Černelič, ki je pozdravila udeležence, je ob jubileju podelila Maroltovo značko za delo v ljubiteljski kulturi, ki jo je prejel Matija Kodrič.

Zbrane so pozdravili še predsednik zveze kulturnih društev Brežice Jože Denžič, vodja odrasle folklorne skupine KUD Oton Župančič Artiče Gregor Tuljak, predsednica KUD Oton Župančič Artiče Ida Ostrelič in Vesna Bogovič.

Lučka Černelič je, ko je podeljevala omenjeno priznanje, rekla, da je tokratna prireditev pokazala cvet otroške folklore v Sloveniji. Nekatere od skupin, ki so nastopile, so se že visoko uvrstile na pokrajinskih srečanjih. Vesele šefle iz Pišec in združena skupina Kosci in Sonček iz Kapel pa bosta nastopili na državnem srečanju otroških folklornih skupin v Majšperku 3. junija. Ti dve skupini, ki se bosta predstavili med skupno sedmimi otroškimi folklornimi skupinami iz Slovenije, bosta na srečanju edini z Dolenjske, iz Posavja in Bele krajine.

Na prireditvi ob dvajsetletnici otroške folklore v Artičah je spored povezovala Katja Pinterič.

M. L.

Galerija