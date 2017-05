Adrijini kolesarji na pripravah v Planici

28.5.2017 | 10:15

Novo mesto, Planica - Najboljša slovenska ekipa zadnjih let in s petimi skupnimi zmagami hkrati najboljša kolesarska ekipa v zgodovini dirke Po Sloveniji - KK Adria Mobil se vneto pripravlja na 24. izvedbo te dirke, so sporočili iz kluba. V svojih vrstah imajo dva prekaljena kolesarja, ki lahko tudi letos mešata štrene najboljšim. Do dirke je še kar nekaj časa in glavni strateg ekipe ter trener Boštjan Mervar se še ni odločil, kdo bo v ekipi in komu bo namenjen »naslonjač pred televizijskim zaslonom«.

Kolesarji Adrie Mobil se trenutno mudijo v Planici, kjer se pripravljajo na nadaljevanje sezone. To zdaj že tradicionalno gorenjsko prizorišče priprav, se tudi letos ni izneverilo tradiciji in je Adrijine kolesarje že prvi dan presenetilo z obilnim deževjem, pravijo v klubu.

Drugi dan priprav pa se je Gorenjska pokazala v povsem drugačni luči in pogoji za trening so praktično od drugega dneva naprej izvrstni. Letošnja zima je bila skopa s snegom, zato so tudi najvišji prelazi v okolici prevozni, kar kolesarji s pridom izkoriščajo.

Srbski kolesar v Adrijinem dresu Dušan Rajović, ki je kar nekaj časa preživel na sedežu UCI v Aiglu v Švici, pravi, da je slovenski gorski svet še veliko lepši od švicarskega. Da si bo višinske priprave še bolje zapomnil, pa sta poskrbela njegova klubska kolega Grega Gazvoda in Radoslav Rogina, ki sta ga na vrhu Mangarta pričakala z nekaj kepami snega...

Po napornih treningih si naši kolesarji privoščijo tudi kakšen krajši sprehod do znamenite letalnice bratov Gorišek, novega Nordijskega centra z muzejem smučarskih skokov v Planici ali pa Zelencev, izvira Save Dolinke. Čaka jih še zadnji sklop treningov, kateremu sledi dirka v Avstriji prihodnjo nedeljo.

Trener Boštjan Mervar: "Priprave v Planici potekajo po zastavljenem planu, saj nam vreme dejansko gre na roko. Žal se priprav ni mogel udeležiti Jure Golčer, ker so mu zdravniki zaradi bolezni mrežnice na očesu višinske priprave in večje napore odsvetovali. Z intenzivnejšimi treningi bo začel v naslednjih dneh. Kot poznam Radoslava Rogino, pa vidim, da mu je končno ''zalaufalo'' in bo za dirko Po Sloveniji zares dobro pripravljen. V letošnji sezoni, namreč Rogina še ni pokazal pravega obraza. Za sprinte na ravnini še izpilimo Dušana Rajovića, ostali fantje pa bodo v njihovo pomoč."

J. A., foto: Grega Gazvoda

