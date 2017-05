Obiskali smo 7. Ekopraznik

28.5.2017 | 09:35

Brežice - V četrtek, 18. maja, smo se dijaki 2. Ae oddelka udeležili 7. Ekopraznika pred Osnovno šolo Brežice, ki ga je pripravilo Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Tu so ekološki pridelovalci na stojnicah ponujali različne ekološke pridelke in izdelke ter EKO sadike in semena.

Na tržnici so nas ponudniki poučili o ekoloških živilih, katere smo tudi poskusili ter s tem pridobili nova znanja, ki jih bomo uporabili pri predmetu biologije in sociologije. Spremljali sta nas profesorici Lidija Volčanšek in Mojca Ogorelc.

Na tržnici se je predstavilo veliko ekoloških kmetij in različnih ponudnikov; Ekološka kmetija Černelič, katere predstavnik je tudi organizator eko tržnice Zvone Černelič, nam je predstavil biodinamično metodo kmetovanja; Ekološka kmetija Bogovič, kjer nudijo različne vrste sadja in zelenjave, ki prav tako tudi deluje po biodinamični načelih; Ekološka vina Pekel, ki ponuja organska biovina znamke PEKEL (laški rizling, renski rizling, sivi pinot, modra frankinja ter cviček PTP). Ekološka kmetija Kukovičič - Kukovičičev mlin, v katerem je možno kupiti mlevske izdelke, testenine, pecivo, marmelade, kompote, zelišča...

Najbolj nas je navdušila predstavitev ekološkega Kmetijstva Mežič, ki prihaja iz Leskovca pri Krškem in ponuja doma mleto domačo moko iz domačih biološko pridelanih žit, in sicer: ajda, pira, pšenica, rž, ječmen, koruza in mešanice za kruh. V ponudbi pa so tudi ješprenj, brušena pira, koruzni zdrob, jabolčni in vinski sok, jabolčni in vinski kis, jabolčni krhlji…

In za konec Vam priporočamo, da tudi sami poskusite izdelati kruh z vinskim kamnom po njihovem receptu:

Kruh z vinskih kamnom

Sestavine: 50 dag poljubne moke, 5 dcl mineralne vode Radenske, 1 žlička soli, 1 zavitek vinskega kamna ali pecilnega praška

Priprava: Vse sestavine zmešaj z mešalnikom, vlij v model ter peci na 180 °C 50 minut.

Dober tek!

Tekst: Manuela Sotler, Ivica Švajger, Živa Zajc, 2. Ae; Foto: Suzana Ivanšek, 2. Ae, Ekonomska in trgovska šola Brežice

Galerija