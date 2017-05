Bodoči prvošolci iz na obisku v šoli

28.5.2017 | 09:30

Krško - V tednu od 15. do 19. maja so OŠ Jurija Dalmatina Krško obiskali bodoči prvošolci iz Vrtca Krško. Najprej so v šolski knjižnici poslušali pravljico Moj dežnik je lahko balon. Otroci so se v pravljico vživeli tudi s pomočjo različnih klobukov iz dežele Klobučarije. V svoji domišljiji so za trenutek lahko postali gospodje, kapitani, plesalke, kavboji…

Potem so odšli v 1. razred, kjer so jih že nestrpno pričakovali prvošolci. Skupaj so odšli v plesno dvorano, kjer so zaplesali in ustvarjali po pravljici Moj dežnik je lahko balon. Dan je minil v prijetnem druženju in ustvarjanju.

