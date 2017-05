Radi pišemo z roko

28.5.2017 | 09:50

Novo mesto - V ponedeljek, 22. maja, smo na Srednji zdravstveni in kemijski šoli na Šolskem centru Novo mesto v okviru Tedna vseživljenjskega učenja odprli razstavo rokopisov z naslovom Radi pišemo z roko. Ideja, ki jo na slovenskem področju promovira grafologinja Marijana Jazbec, nas je navdušila, saj ob poplavi digitalnih medijev predstavlja zdravo protiutež potencialnemu »poneumljanju« s sodobno tehnologijo in z njeno neracionalno uporabo.

Za sodelovanje v projektu smo prosili znane Novomeščane, ki na različnih področjih pomembno sooblikujejo javno življenje. Zamisel, da uspešni javni in strokovni delavci nagovorijo mlade bodoče strokovnjake, je prerasla v enaindvajset rokopisov, za katerimi stojijo osebnosti, srce in zdrava koordinacija med možgani in roko, ki piše.

Najprej sta nam svoj rokopis in bogate misli prispevala direktor Šolskega centra Štefan David in Damjana Papež, ravnateljica Srednje zdravstvene in kemijske šole. Pridobili smo rokopise nekdanjih ravnateljev in drugih javnih delavcev – župana, direktorice občinske uprave, vodstva bolnišnice, zdravstvenega doma, doma starejših občanov in dolenjskih lekarn ter strokovnjakov s področja zdravstva, kemije, farmacije in kozmetike. Tako smo pokrili vsa področja, za katera izobražujemo na Srednji zdravstveni in kemijski šoli.

Razstava, ki bo na ogled do konca junija, je resnično lep navdih za vse tiste, ki jim je še mar za iskreno pisano sporočilo in neposreden osebni kontakt. Lepo vabljeni k ogledu.

Mag. Mateja Vodnik, prof., koordinatorica razstave; mag. Nataša Sikošek, prof., koordinatorica akcije na SZKŠ