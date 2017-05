Boštanjski 5. a šolski in regijski zmagovalec v tekmovanju za čiste zobe

28.5.2017 | 10:00

Boštanj, Ljubljana - 25. maja smo se učenci 5. a razreda udeležili zaključne prireditve 34. tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani. Naš razred je bil v dosedanjih tekmovanjih že trikrat zmagovalec in letos smo si priborili lepo število točk ter s tem postali tudi regijski zmagovalci.

V Ljubljano smo se odpeljali z avtobusom, skupaj z učenci OŠ Sevnica in OŠ Studenec. Na avtobusu smo se zelo zabavali, saj smo se pogovarjali, se smejali in izvajali majhne norčije. Po dolgi in zabavni vožnji smo prispeli v Ljubljano in izstopili na avtobusni postaji pri Hali Tivoli. Ko smo prišli v dvorano, so nam namenili posebne sedeže, saj smo vsi zmagovalci sedeli čisto blizu odra v prvih vrstah.

Na prireditvi so najprej pozdravili prisotne goste, nato pa pričeli s podelitvijo nagrad regijskim zmagovalcem. Po podelitvi so zaplesali kapitan Aquafresh in njegove prijateljice Pastice. Takoj za tem pa nam je nekaj svojih točk pokazala tudi akrobatska skupina Dunk Kings. Vsi smo jih občudovali in se čudili njihovim akrobacijam.

Nato so na oder prišli še Čuki, povedali nekaj besed in nas povabili na plesišče. Zraven sta bili tudi članici skupine Plesno Mesto, ki sta nam kazali korake plesa. Po končani zabavi smo počasi prišli do konca prireditve ter se odpravili do avtobusa. Ko smo se vračali nazaj proti domu, so nas učiteljice presenetile in nas v Trebnjem razveselile s sladoledom.

Tako smo preživeli lep in nepozaben dan.

Lana Žužek, 5. a