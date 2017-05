Otroke iz Oranžne igralnice obiskale eksotične živali

28.5.2017 | 09:40

Krmelj - V letošnjem letu v Oranžni igralnici vrtca v Krmelju izvajamo projekt v okviru skupine, ki se imenuje »Dejavnosti z mamico in očkom«. Mamica ali očka, ali pa kar oba, z nami preživita skupno dopoldne in nam pripravita zanimive dejavnosti. Tako se otroci počutijo pomembne, saj sodelujemo skupaj z njihovimi starši. Starši skozi projekt spoznavajo delo v naši skupini, med njimi in vzgojiteljicama pa nastaja pozitiven, sproščen odnos.

Na sončno torkovo dopoldne so nas obiskali mamica in očka deklice Sian ter njun prijatelj Aleš Abram, strokovnjak za eksotične živali. Aleš nam je predstavil in pokazal madagaskarskega sikajočega ščurka, katerega so otroci lahko držali v rokah, kuščarja agamo, katerega so lahko pobožali, ptičjega pajka, katerega so lahko le opazovali in za konec kačo udava, katero so najpogumnejši tudi pobožali. Otroci so bili zelo navdušeni nad obiskom teh živali, saj jih od tako blizu še niso videli, izvedeli pa so tudi veliko novih informacij.

Vsi skupaj se najlepše zahvaljujemo mamici in očku deklice Sian ter Alešu Abramu, saj so nam pričarali res nepozabno dopoldne, ki nam bo še dolgo ostalo v spominu.

Vzgojiteljica Anja Luzar, OŠ Krmelj, Vrtec pri OŠ Krmelj

