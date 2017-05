Bart Picqueuer je kar malo zajokal

Dirigent Matevž Novak in belgijski skladatelj Bart Picqueuer

Novo mesto - Pihalni orkester Krka je sinoči veličastno s praizvedbo prav zanj zložene simfonije Krka belgijskega skladatelja Barta Picqueuerja proslavil šestdesetletnico delovanja. Ob velikem orkestru so se na jubilejnem koncertu predstavile tudi ostale sekcije od veteranov in podmladka iz orkestra Poletnih glasbenih uric do moškega pevskega zbora Orkestraža, ki ga sestavljajo člani orkestra.

Tedanjo Godbo Straža je skupina zanesenjakov pod vodstvom prvega predsednika Jožeta Koporca v Straži ustanovila 9. marca leta 1957, prvi dirigent Ladislav Leško pa je tedaj v roke dobil več kot petdeset bodočih godbenikov, od katerih so imeli le redki kaj glasbene izobrazbe, po pol leta pa je njegovo na začetku predvsem pedagoško vlogo prevzel Milan Posavec. Prav Milan Posavec, ki je orkester vodil vse do leta 1990, in Jože Koporec, ki je bil predsednik kar 35 let, sta odločilno vplivala na razvoj in obstoj godbe, ki se je po desetih letih iz Godbe Straža po glavnem pokrovitelju preimenovala v Pihalni orkester Novoles.

V začetku devetdesetih let sta svoji vlogi predala naslednikom. Milan Posavec je taktirko predal nadobudnemu domačemu dirigentu Miru Sajetu, ki je tudi ob nekaj užaljenosti starejših dolgoletnih članov orkester temeljito pomladil in ob izdatni pomoči novih pokroviteljev, najprej Krkinih Zdravilišč in potem Krke, poskrbel, da so glasbeniki dobili tudi kakovostne inštrumente. Orkester je pod vodstvom izjemno ambicioznega dirigenta doživel silovit napredek in se je hitro postavil ob bok najboljšim slovenskim pihalnim orkestrom in leta 2005 na svetovnem prvenstvu pihalnih orkestrov v prvi težavnostni kategoriji osvojil zlato medaljo s pohvalo.

Pred desetimi leti je Miro Saje svojo vlogo predal Matevžu Novaku, ki vodi Pihalni orkester Krka tudi danes, prav tedaj pa je orkester v nekdanjem mladinskem domu v Rumanji vasi našel svoje prostore za vaje in tudi za druženje, ki orkestru daje posebno enotnost in živahnost.

Z Matevžem Novakom, ki se je ob prihodu v orkester znašel pred težko nalogo, saj je skupaj s Sajetom orkester zapustilo tudi veliko glasbenikov in je bilo treba znova postaviti temelje nadaljnjega napredka, se razvoj ni končal, pač pa je orkester vzel zalet in že po treh letih z absolutnim prvim mestom in veliko nagrado (grand prix) za najboljši orkester na tekmovanju v Peczu na Madžarskem znova zablestel na mednarodni sceni.

Leta 2012 je temu sledilo prvo mesto v umetniški kategoriji in naslov državnega prvaka na državnem tekmovanju v Laškem ter pred dvema letoma, ko je orkester izdal tudi svojo prvo ploščo, še pokal za absolutno najboljši orkester in za najboljšega dirigenta tekmovanja na prestižnem tekmovanju Flicorno d'Oro v Rivi del Garda v Italiji, kjer so straški godbeniki nastopili prav s skladbo belgijskega skladatelja Barta Picqueurja, s katerim so se srečali že leto pred tem, ko so na tradicionalnem novoletnem koncertu zaigrali njegovo uglasbeno sago o konju Beyaerdu in vitezu Reynoutu (Ros Beyaerd Sage). Prav ta skladba pa je bila tudi del programa, s katerim je Pihalni orkester Krka na mednarodnem tekmovanju pihalnih orkestrov Flicorno d'Oro v Gardi osvojil vse, kar se je osvojiti dalo.

Tedaj se je nekako porodila tudi ideja, da bi Picqueuer napisal skladbo, namenjeno prav Pihalnemu orkestru Krka. Sprva so se dogovorili za 20 do 25 minut dolgo skladbo, potem pa je Picqueuer napisal kar simfonijo, v kateri je s posameznimi stavki opisal Pihalni orkester Krka, ki ga je na intenzivnih vajah pred tekmovanjem v Gardi tudi dobro spoznal.

Simfonija Krka, kot je je poimenoval Picqueuer, ima štiri stavke, poimenovane Craftmanship (mojstrstvo), Ljubezen, Humor in Enotnost. Bart Picqueuer je bil sinoči v Novem mestu in, ko so izzveneli zadnji toni njegove simfonije, od ganjenosti ni mogel več zadržati solza. Prišel je na oder in objel dirigenta Matevža Novaka in prvega klarinetista orkestra in koncertnega mojstra Boruta Turka.

Igor Vidmar

