FOTO: Cvičkovo krono bo nosila Dragica Ribič

28.5.2017 | 12:00

Za 19. cvičkovo princeso so sinoči v okviru 45. Tedna cvička razglasili Dragico Ribič iz DV Mirna Peč.

Novi kraj cvička Gregor Štemberger in 19. cvičkova princesa Dragica Ribič

Razglasitvi nove cvičkove princese so se sinoči pridružile nekdanje prve dame cvička in lokalne vinske kraljice, med njimi je bila tudi vinska kraljica Slovenije Maja Žibert.

Trebnje - »Biti cvičkova princesa, biti oseba, ki zastopa Dolenjsko, te manjše in srčne vinogradnike, ki z veseljem opravljajo svoje delo, je veliko poslanstvo in komaj se zavedam, da bom dober glas o cvičku širila še naprej,« je po včerajšnji razglasitvi za 19. cvičkovo princeso dejala Dragica Ribič, ki ji je krono predala dosedanja prva dama cvička Anja Mrhar s Čateža pri Trebnjem.

Ribičeva je 24-letna diplomirana novinarka, ki prihaja iz Ornuške vasi v občini Mokronog-Trebelno, sicer pa je aktivna članica Društva vinogradnikov Mirna Peč. »Cviček je dolenjski biser. Ko se bomo znali zavedati, kako zdravilen in blagodejen je, ko se bodo tudi manjši vinogradniki zavedali, da je cviček veliko vino, ga bodo tudi drugi v svetu prepoznali kot veliko vino,« je med drugim še povedala tem dolenjskem posebnežu, ki ga bo prihodnjih dvanajst mesecev zastopala in promovirala kot nova članica cvičkovega dvora.

Prav razglasitev 19. cvičkove princese je bil vrhunec včerajšnjega dogajanja 45. Tedna cvička, ki ga tudi letos gostijo v Trebnjem. Včeraj so sicer med drugim pripravili še vinogradniški pohod po vinski gorici Gradišče in tekmovanje v kuhanju golaža, trebanjski župan Alojzij Kastelic pa je sprejel aktualne lokalne vinske kraljice, ki so se ob nekdanjih cvičkovih princesah na odru pridružile razglasitvi 19. cvičkove princese. Že v pretek pa so v Trebnjem okronali novega kralja cvička Gregorja Štembergerja, ki prihaja iz Društva vinogradnikov Šentjernej, za novega ambasadorja cvička pa so razglasili dr. Petra Kapša.

Tridnevno vinogradniško prireditev - pod okriljem Zveze društev vinogradnikov Dolenjske so za organizacijo tudi letos poskrbela vinogradniška društva iz trebanjske občine: vinogradniško-turistično društvo Čatež pod Zaplazom ter vinogradniški društvi Trebnje in »Lisec« Dobrnič – bodo sklenili danes, ko v Trebnjem pričakujejo še cvičkov vlak iz Ljubljane, popoldne pa pripravljajo podelitev priznanj za najbolje ocenjena vina in skupščino Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, ki bo letos volilna.

J. S.

