FOTO: Dan doživetij v Županovi jami, tam so bili tudi novomeški jamarji

28.5.2017 | 13:00

Foto: Marjan Trobec, spletna stran zupanovajama.si

Velike Lipljene, Grosuplje - V Županovo jamo, največjo in najlepšo kraško jamo na Dolenjskem krasu, ki leži le osem kilometrov od Grosupljega, so včeraj mnogi vstopili skozi 11 metrov globoko brezno, na mestu, kjer so vanjo vstopili njeni prvi raziskovalci pred 91 leti. Osem izkušenih članov Jamarskega kluba Novo mesto je več ur potrpežljivo staro in mlado spuščalo v Permetovo dvorano.

»Tukaj imamo samo enosmerni promet,« so hudomušno rekli jamarji, ko smo se prebili mimo množice, ki je čakala, da pride na vrsto. Nobene slabe volje, zgolj pričakovanje je bilo čutiti v zraku.

»Pri izvedbi dneva doživetij v Županovi jami sodelujemo od leta 2012. Sodelovanje s člani Turističnega društva Županova jama se je začelo zato, ker je bila ena njihova članica hkrati tudi naša,« je pojasnil predsednik novomeških jamarjev Zdravko Bučar.

Dan doživetij v Županovi jami je tradicionalni dogodek Turističnega društva Županova jama, ki je v prvi vrsti namenjen popularizaciji te jame, pa tudi predstavitvi jamarstva, je povedal predsednik omenjenega turističnega društva Damjan Viršek.

Čez dan si je jamo ogledalo več sto ljudi. Tisti, ki niso navdušeni nad adrenalinskimi dejavnostmi, so vanjo lahko vstopili skozi turistični vhod in si jo kot ostali ogledali v družbi vodiča. Od blizu so lahko spoznali kraško podzemlje, sedem dvoran, ki obiskovalce navdušijo z različnimi kapniškimi oblikami.

Predvsem najmlajši so se udeležili dejavnosti, ki so jim jih pripravili pred jamo: streljali so z lokom, s samostrelom, plezali po skalah, tarče so skušali zadeti s puhalnikom, igrali so se srednjeveške igre, iskali pravljični zaklad in z inštruktorji spoznavali osnove preživetja v naravi.

»Vsako leto Županovo jamo obišče več tisoč ljudi, vodene oglede imamo vsako soboto in nedeljo ob 15. uri, za organizirane skupine pa jo odpremo tudi v drugih terminih,« je še dejal Viršek in poudaril, da so letos ob veliki podpori grosupeljske občine uredili nekaj prostorov v objektu poleg jame. Tam je na velikih panojih med drugim predstavljena jama in njena okolica.

Tekst in foto: J. A.

