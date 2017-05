Padel motorist; v Koroški vasi zagorel traktor

28.5.2017 | 18:15

Foto: arhiv DL

Pred nekaj minutami (ob 17.42) se je v naselju Slinovce v občini Kostanjevica na Krki pri padcu poškodoval motorist. Še vedno posredujejo gasilci PGE Krško in reševalci NMP ZD Krško, zato še ni znano, kakšne so posledice nesreče.

Ob 16.51 so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika nudili pomoč onemogli osebi do prihoda dežurne ekipe Enote helikopterske nujne medicinske pomoči in posadke helikopterja Letalske policijske enote. Onemoglega so nato prepeljali v UKC Ljubljana.

Goreli traktor, inventar in gume

Danes ob 16.49 je v Koroški vasi (občina Novo mesto) gorel traktor na travniku. Gasilci GRC Novo mesto so požar v predelu armaturne plošče pogasili, odklopili akumulator in pregledali vozilo s termo kamero.

Ob 11.45 je v naselju Velika Slevica na območju Velikih Lašč v garaži gorel inventar. Požar so omejili domači, gasilci PGD Velike Lašče pa so požar dokončno pogasili in prezračili prostor. Inventar je delno zgorel.

Ob 16.14 so ob Taborski cesti pri deponiji lesa Šircelj v Grosupljem na površini 20 kvadratnih metrov gorele gume in drugi odpadki. Požar so pogasili gasilci PGD Grosuplje.

J. A.