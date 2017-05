Tretje Dneve kočevarske kulture so zaključili na Planini

28.5.2017 | 20:00

Planina pod Mirno goro - Danes so se na Planini pod Mirno goro končali tretji Dnevi kočevarske kulture, ki so se začeli v Kulturnem centru Semič v četrtek z otvoritveno slovesnostjo in otvoritvijo razstav o nekdanjem nemškem jezikovnem otoku na Kočevskem, o kočevarski kulturi na platnu in knjigah o Kočevarjih, ki so bile na ogled v Kulturnem centru.

V naslednjih treh dneh so se zvrstili lutkovna igrica za otroke z naslovom V deželi Kačariji, predstavitev knjige Mihaela Petroviča ml. Maslo za kralja, pohod s semiške železniške postaje, razstava z naslovom Podobe Črmošnjic skozi čas na razglednicah, kulturni program pri gasilskem domu v Črmošnjicah. Zadnji dan pa so pri gozdarskem domu in v njegovi okolici na Planini predstavili Kočevarje in rokodelstvo. Prikazali so izdelavo skodel, pletenje košar, predstavili različne jedi, v gozdarskem domu pa je bila na ogled razstava živalskega in rastlinskega sveta okrog Mirne gore. Pripravili so tudi voden pohod po učni poti Planina-Mirna gora ter v cerkvi sv. Elije na Planini mašo za pokojne prebivalce kočevarskih vasi.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

