V Gribljah se trudijo ohraniti tradicijo pastirskega praznika

29.5.2017 | 08:30

Griblje - Turistično društvo Griblje in Društvo kmečkih žena Griblje sta včeraj pripravila na kopališču v Gribljah Pastirski praznik. Pastirji so praznovali svoj praznik 40 dni po veliki noči, ko je bil vnebohod, ki ga na Slovenskem poimenujejo različno. V Beli krajini mu pravijo križi.

Križi so star pastirski praznik, katerega tradicijo se trudijo ohraniti v Gribljah. Igre so prikazali tako tisti, ki so v svoji mladosti okusili pastirsko življenje, kot otroci, ki ne le, da ne hodijo na pašo, ampak jih večina doma sploh nima živine. Prikazali so prašičenje, kozličkanje, je kaj trden most, med dvema ognjema, nebesičenje. Moški so se pomerili tudi v košnji. Izdelovali so tudi rogove iz lubja in lesene piščali. Seveda pa ni šlo niti brez pastirske malice, kjer ni manjkalo cvrtja.

Besedilo in fotografije: M. B.-J

