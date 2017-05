Trčila traktor in motorist; padla s češnje; z invalidskim vozičkom po pobočju

29.5.2017 | 07:05

Sinoči ob 18.35 se je na cesti Novo mesto - Metlika v kraju Trnovec zgodila prometna nesreča z udeležbo traktorja in motorista. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so eni huje poškodovani osebi na kraju nudili pomoč do prihoda helikopterja. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila in pomagali reševalcem pri prenosu, zavarovali kraj pristanka helikopterja ter odstranili poškodovani vozili. Dežurna ekipa Enote helikopterske nujne medicinske pomoči in posadka helikopterja LPE Maribor sta poškodovano osebo prepeljali v UKC Ljubljana.

Padla s češnje

Ob 19.27 je v naselju Rakovec, občina Metlika, občanka padla s češnje na beton in si poškodovala glavo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so jo oskrbeli na kraju in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Z invalidskim vozičkom po pobočju

Ob 18.18 je na gozdni cesti Škocjan–Ponikve, občina Grosuplje, invalid z vozičkom zapeljal z gozdne ceste po pobočju. Posredovali so gorski reševalci GRS Ljubljana, ki so invalida oskrbeli in ga z nosili prenesli do ceste, kjer so ga prevzeli reševalci NMP in ga odpeljali v bolnico.

Padel motorist

Ob 17.42 se je v naselju Slinovce, občina Kostanjevica na Krki, pri padcu poškodoval motorist. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev in pomoč pri prenosu do reševalnega vozila. Reševalci NMP ZD Krško so ponesrečenega oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Pomoč reševalcem

28. 5. 2017 ob 19.44 so v Bereči vasi, občina Metlika, gasilci PGD Črnomelj pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu obolele osebe v reševalno vozilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 8.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČKOVEC;

- od 8.30 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 2;

- od 13.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA;

- od 9.45 do 10.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1;

- od 11.45 do 12.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK;

- od 9.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PREČNA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 10.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAVCE 1996;

- od 7.30 do 9.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDENJE PRI GRMOVLJAH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP C. XV BRIGADE izvod Nova cesta.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica mizarka med 15. in 20. uro in na območju TP Roto kolonija Videm med 9. in 11. uro.

M. K.