Večno mladi avtomobili, motorji in Tito

29.5.2017 | 09:30

V Tržišču so Titu predali štafeto. Toni Janežič pa je ob pozdravih zbrane povabil k slovesnemu zajtrku. Foto: M. L.)

Sprejem med potjo v Družinski vasi (Foto: M. L.)

"Maršalova" limuzina (Foto: M. L.)

Tržišče - Klub ljubiteljev starih vozil Hrast Tržišče je organiziral včeraj v Tržišču že petič prireditev Dan mladosti. Na prizorišče pri železniški postaji, kamor so vozniki pripeljali veliko starih modelov avtomobilov in motorjev, je prišel tudi Tito, kjer sta mu izrekla uradno dobrodošlico predsednik kluba Hrast Toni Janežič in predsednica Turističnega društva Tržišče Milena Knez. Težko pričakovanemu gostu so izročili tudi štafeto mladosti.

Med udeleženci, ki so pozdravili tak začetek dogodka, je bil tudi partizan Stanko Kušljan iz Šentjerneja, borec Cankarjeve brigade.

Udeleženci so se po zajtrku v organizirani koloni odpeljali na pot. Prvo postajo so imeli v Družinski vasi, od koder so potovali v Škocjan in potem v Mokronog.

M. L.

Galerija





































































































































































































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 15m nazaj Oceni Titoisti 40 let je že od smrti Tita pa jih pamet še ni srečala Preglej samo prijavljene komentatorje