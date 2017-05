Motorist ponoči umrl v bolnici

29.5.2017 | 08:50

Poročali smo že o tem, da se je včeraj ob 18.30 zgodila prometna nesreča na cesti blizu naselja Trnovec v metliški občini. S policije so sporočili, da je motorist ponoči zaradi posledic umrl v UKC Ljubljana.

Do nesreče je prišlo, ko je 70-letnik vozil kmetijski traktor po glavni cesti iz smeri Novega mesta proti Metliki in v križišču za naselje Trnovec zavil v levo. Pri tem je zaprl pot 52-letnemu vozniku motornega kolesa, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Zaradi hudih telesnih poškodb so motorista s policijskim helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, kjer pa je ponoči umrl.

