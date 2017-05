Žumberčani organizirano že trideset let

Tamburaška skupina Klas (Foto: I. Vidmar)

Župan Gregor Macedoni je predsedniku KUD Žumberak Milanu Carju izročil priznanje Mestne občine Novo mesto. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Pred tridesetimi leti so se v Novem mestu v kulturnoumetniškem društvu Žumberak združili Žumberčani, potomci Uskokov, ki so stoletja naseljevali vasi na južni strani Gorjancev na območju Žumberka, potem pa so odšli s trebuhom za kruhom eni po svetu in celo na drugo stran velike luže, drugi pa le do vznožja Gorjancev na Dolenjsko in v Belo krajino.

Tridesetletnici ustanovitve društva, ki je imelo na začetku 150 članov, danes pa približno sto, so posvetili več kot dve uri dolgo prireditev v Kulturnem centru Janeza Trdine, ki se je začela s projekcijo dokumentarnega filma o Žumberku in Žumberčanih in nastopom tamburaške skupine Klas, ki deluje v okviru društva, ter govorom predsednika Milana Carja, ki društvo vodi že deseto leto. Vodenje društva je prevzel, ko se je leta 2008 belokranjska sekcija društva osamosvojila. Na prireditvi so predstavili delovanje društva danes in v preteklosti. Društvo enkrat letno izda tudi časopis Žumberčan, pred dvema letoma je član društva Milan Bračika izdal knjigo v slovenščini Žumberak, zemljepisni položaj in zgodovinska vloga Žumberka v Vojni krajini ter ljudska kultura Žumberka, Dragan Vukšić, prav tako član društva, pa je knjigo Žumberački Uskoci, unijaćenje i odnarođavanje s podporo hrvaške države izdal v Zagrebu.

