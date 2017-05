Drugo mesto je bila le želja

29.5.2017 | 13:00

Foto: I. V./arhiv DL

Ribnica - Želja, da bi prvenstvo končali celo na drugem mestu, je za Ribniške rokometaše vsaj za letos ostala zgolj želja. Čeprav jim je v predzadnjem krogu v petek uspelo s 27:26 premagati Škofjeločane, pa so se po poraznih predstavah v zadnjih krogih iz krize zadnji trenutek pobrali Velenjčani, ki so sinoči doma s 34:24 premagali Koper in imajo tako krog pred koncem neulovljive štiri točke prednosti pred Ribnico. V primeru poraza bi se namreč Ribničani v zadnjem krogu še lahko po točkah izenačili z Gorenjem, pred katerim pa imajo zaradi več zadetkov doseženih v gosteh na medsebojnih srečanjih prednost Ribničani.

V ligi za obstanek so, medtem ko je Dobova, za katero je vse že odločeno, izgubila srečanje v Ormožu, Trebanjci nadaljujejo z dobrimi predstavami in so si z zmago v Slovenj Gradcu praktično že zagotovili končno drugo mesto v skupini in s tem absolutno osmo mesto v državi.

Skupina za prvaka, 9. krog:

Krka : Celje Pivovarna Laško 26:38 (14:18)

Riko Ribnica : Urbanscape Loka 27:26 (14:15)

Gorenje Velenje : Koper 2013 34:24 (15:9)

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 55, 2. Gorenje Velenje 51, 3. Riko Ribnica 47, 4. Koper 2013 44, 5. Urbanscape Loka 35, 6. Krka 29.

Skupina za obstanek, 13. krog:

Jeruzalem Ormož : Dobova 34:25 (17:11)

Slovenj Gradec 2011 : Trimo Trebnje 30:33 (12:17)

Lestvica: 1. Maribor Branik 47, 2. Trimo Trebnje 45, 3. Jeruzalem Ormož 43, 4. Dobova 34, 5. Slovenj Gradec 2011 27, 6. Dol TKI Hrastnik 26, 7. Drava Ptuj 10, 8. Istrabenz plini Izola 5.

I. V.