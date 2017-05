Nesrečni dnevi za motoriste pa še kolesar

29.5.2017 | 14:00

Novo mesto - Poročali smo že o tragični nesreči motorista pri Trnovcu v Beli krajini. A to ta konec tedna ni bila edina nesreča udeležencev v prometu na dveh kolesih.

Trebanjski policisti so bili včeraj popoldne obveščeni, da v novomeški bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi padel z motorjem in se poškodoval. Ugotovili so, da je 44-letni motorist vozil iz smeri Šentruperta proti Homu. V ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem, padel in se lažje poškodoval.

Krški policisti so včeraj obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila na regionalni cesti med Roviščem in Studencem. Po prvih ugotovitvah naj bi 59-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel. Lažje poškodovanega motorista in potnico na motorju so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico.

Danes ponoči se je zgodila prometna nesreča v Šmarjah pri Šentjerneju. Po prvih ugotovitvah policistov naj bi 70-letna voznica kolesa z motorjem trčila v kamen, ki naj bi bil na vozišču, izgubila oblast nad mopedom in padla. Poškodovano žensko oskrbujejo v novomeški bolnišnici.

Pa še kolesar

Danes ponoči se je zgodila prometna nesreča v okolici Brežic. 46-letni kolesar je na lokalni cesti v Brezini zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča trčil v brežino, izgubil oblast nad kolesom in padel. Lažje poškodovanega kolesarja, ki je odklonil opravljanje preizkusa alkoholiziranosti, so oskrbeli v brežiški bolnišnici. Policisti mu bodo zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

