Precej pijanih so zalotili

29.5.2017 | 15:00

Novo mesto - Policisti Policijske uprave Novo mesto so v soboto zvečer na območju Dolenjske preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. V sedmih urah so odredili preizkus alkoholiziranosti 113 voznikom. Kar 13 voznikov je vozilo pod vplivom alkohola, osem pa jih je imelo v litru izdihanega zraka več kot 0,52 miligramov alkohola (več kot 1,08 g/kg).

Enemu vozniku so odredili tudi strokovni pregled, saj je hitri test potrdil, da vozi pod vplivom prepovedanih drog. Kršiteljem so začasno odvzeli vozniška dovoljenja, jim izdali plačilne naloge oziroma na sodišče naslovili obdolžilne predloge.

Policisti posebne skupine za nadzor prometa so psihofizično stanje voznikov motornih vozil na območju Šentjerneja in Krškega preverjali tudi v petek. Na območju Šentjerneja so ustavili štiri voznike, ki so imeli v litru izdihanega zraka med 0,61 in 0,95 miligramov alkohola. Vsem so odzveli vozniška dovoljenja in o kršitvah z obdolžilnimi predlogi seznanili sodišče.

V Gorenji Stari vasi so ustavili še dva voznika, ki sta imela v litru izdihanega zraka 0,35 oziroma 0,40 miligramov alkohola.

Prometno nesrečo na avtocesti povzročil alkoholiziran voznik

Na avtocesti pri Karteljevem v smeri proti Obrežju se je v petek popoldne zgodila prometna nesreča. Novomeški prometniki so ugotovili, da je 55-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varnostno ograjo. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,45 miligramov alkohola. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Tudi kradli so

V Veliki Loki je med 24. in 26. majem nekdo z delovnega stroja, parkiranega na travniku, odtujil hidravlično črpalko in posodo z oljem. Lastnika je oškodoval za 3000 evrov.

Med 20. in 27. majem je v Gorenjih Laknicah neznanec vlomil v počitniško hišo in odtujil električne vodnike, posodo z gorivom in več pločevink pijače. Škode je za okoli 800 evrov.

V Poljanah pri Mirni Peči je v noči na 28. maj nekdo vlomil v objekt, kjer ima oškodovanec poslovne prostore in odtujil denar in pištolo. Okoliščine policisti še preiskujejo.