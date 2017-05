Žužemberška Panterja najboljša

Žužemberk - Žužemberška Panterja Iztok Gliha in Andrej Molek sta se odlično odrezala na prvi letošnji tekmi v gasilski disciplini Fire Combat, ki je potekala v soboto, 27. maja v Žužemberku. Aktualna državna prvaka v obeh kategorijah članov, sta odlično premagala vse ovire na poligonu pri osnovni šoli in dokazala, da bosta tudi v letošnjem pokalnem tekmovanju pod okriljem GZ Slovenije krojila sam vrh.

»Tekmovanje v Žužemberku, ki je pravzaprav uvod v letošnje tekme, v organizacijskem pogledu potekalo brez problemov in tudi brez poškodb,« je povedal Gregor Krakar iz Prostovoljnega gasilskega društva Žužemberk, ki je pripravilo tekmovanje.

Tekmovanje Fire combat zahteva ogromno kondicijsko pripravljenost, veliko vztrajnosti in še več moči. Ekipe dvojic, ki so tudi v manj kot dveh minutah premagale številne ovire so se soočile s številnimi preprekami kot so tunel, improvizirana stena, šestmetrski stolp, prenos 75 kg težke lutke, raztegniti 200 kilogramsko cev z vodo in na koncu s curkom zadeti tarčo. V tem težavnostnem tekmovanju se je v treh kategorijah pomerilo 47 ekip iz celotne Slovenije.

V kategoriji mešano je zmaga pripadla žužemberško-dobrniški ekipi MI-2 v sestavi Iztok Gliha in Marjanca Kužnik pred ekipo Šmartnega in ekipo PGD Hruševje iz Postojne. Med članicami so bile tradicionalno najboljše Vražji Zrečanki, pred odlično žužemberško ekipo Smrketi, ki jo sestavljata sestri Mateja in Ana Marija Filipič pred ekipo Fedre.

Med člani je zmago v skupnem seštevku slavila domača ekipa Panter, ki sta jo sestavljata Iztok Gliha in Andrej Molek, pred prvo in tretjo ekipo Zreč. Zbrane tekmovalce in tekmovalke je med drugim pozdravil tudi žužemberški župan Franc Škufca, ki je skupaj z ostalimi gosti podelil kolajne in pokale. Tekmovanje pa so organizatorji zaključili z gasilsko veselico z ansamblom Urok.

