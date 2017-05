Danes brez elektrike

30.5.2017 | 07:05

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah:

- od 7:00 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD TRŠKO GORO in TP AVTOHIŠA LOČNA;

- od 8:15 do 9:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOČNA;

- od 10:30 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEKARNA LOČNA;

- od 13:00 do 13:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KONEC PRI PODGRADU;

- od 7:30 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA;

- od 12:00 do 12:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 NM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHOR.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8.30 in 10. uro na območju TP Kostanjevica vodovod izvod Jablance in na območju nadzorništva Bistrica med 8.30 in 13.30 uro na območju TP Janeževe Gorce.

M. K.