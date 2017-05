Vsi štirje pari iz Cerknice z medaljami

30.5.2017 | 07:30

Konec preteklega tedna je v Cerknici potekalo državno prvenstvo dvojic v kegljanju za mlajše kategorije.

Mladi kegljači KD Krka in KK Bela krajina so ponovno dosegli vrhunske rezultate, saj so vsi štirje pari, ki so se udeležili tega prvenstva, osvojili medalje.

Kot sporoča Miro Miklavčič, sta kegljavki KD Krka Iris Zoran in Ema Baša v kategoriji deklic do 15 let osvojili zlato medaljo, Laura Pavlin in Alina Petrinčič v kategoriji deklic do 11 let srebrno medaljo, Urban Kostrevc in Ed Baša v kategoriji dečkov do 13 let bronasto medaljo ter kegljača KK Bela Krajina Luka Šimec in Luka Žefran v kategoriji do 11 let prav tako bronasto medaljo.

L. M.