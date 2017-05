Pohod na Sv. Vid - vsako sredo

30.5.2017 | 09:25

Brežice - Konec tedna je v organizaciji Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino potekal pohod na Sv. Vid v sklopu Posavskega festivala tematskih poti. Zbralo se je manjše število pohodniških zanesenjakov, a smo si kljub temu naredili odlično dopoldne v naravi, sporočajo.

Na pohodu so predstavili, so ogledali in občutili energetske točke, ki ležijo ob Čateževi energijski pešpoti, prav tako pa so spregovorili o zanimivih temah, ki so jih obdelali na Nočnih tematskih pohodih na Sv. Vid to zimo.

Tako so predstavili tudi rodnoverstvo oziroma staroverstvo - predkrščanske tradicije in verovanja naših prednikov Slovanov, ki so se na območje Brežic naselili na polovici prvega tisočletja, torej pred približno 1500 leti. Rodnoverstvo se skuša duhovno približati naravnemu ciklu, človek pa v njenem okviru poskuša živeti kot del narave in ne kot njen gospodar. Prazniki so zato vezani na naravni potek leta, močno se navezujejo na gibanje Sonca in Lune, najpomembnejši med njimi so tako zimski in poletni solsticij ter pomladno in jesensko enakonočje. Pomembnejši bogovi pa so Svetovid (zatorej Sv. Vid), Perun, Veles, Svarog, Savus, Triglav, Živa, Morana, itd. Pomemben del verovanja je tudi kult prednikov in kult vegetacije ter mitološka bitja, povezana z naravo in naravnimi pojavi, v našem primeru je to seveda bitje Čatež, ki prebiva oziroma se skriva v šentviškem gozdu in podzemlju.

Na vrhu so jih pričakali člani Turističnega društva Čatež ob Savi, ki so pohodnikom pripravili pogostitev, čakal jih je tudi izjemen pogled na Brežice in okolico. Druženje so zaključili v Gostilni pension Les. S pohodi na sv. Vid bodo nadaljevali, ponovijo ga že to sredo, torej jutri, ob 10. uri. Vabljeni!

L. M., foto: ZPTM Brežice

Galerija