Zmagala je Krajevna skupnost Dolž

30.5.2017 | 08:20

Dolž - Preteklo soboto so v organizaciji KS Dolž in ob podpori gasilskega, športnega društva, društva upokojencev Podgorje -Stopiče, prijateljskih sosednjih KS Stopiče, Gabrje in Podgrad, OŠ Stopiče, sponzorjev in ljudi dobre volje potekale športne igre krajevnih skupnosti v novomeški občini.

Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto - ta je bila pokrovitelj iger - je nagovoril zbrane in otvoril igre ter vsem ekipam zaželel veliko športnih uspehov.

Ekipe so se pomerile v nogometu, pikadu, košarki, balinanju, šahu, namiznem tenisu, odbojki, vlečenju vrvi, kuhanju enolončnice ter v igri mali gasilec. Organiziran je bil strokovno voden pohod po okolici Dolža ter Glažutarski in Vinski poti.

Skupni zmagovalec športnih iger krajevnih skupnosti v novomeški občini 2017 je Krajevna skupnost Dolž.

L. M., foto: Martin Bačar