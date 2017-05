Z Zloganjah dela potekajo po načrtih

30.5.2017 | 10:50

Zloganje - Dela v okviru projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjska v škocjanski občini potekajo po načrtih. Nov, 4 tisoč kubični vodohran nad Zloganjem, in nato še izgradnja ali obnova okrog 5,8 kilometrov dolgega vodovodnega omrežja od novega vodohrana do Dobrave oz. avtocestnega priključka bodo pripomogli k izboljšanju vodovodnega sistema v občini.

Dela sedaj že nekaj časa intenzivno potekajo v vasi Zloganje, kjer bodo zamenjali dotrajane salonitne cevi, položena bo kanalizacijska optika, vse za javno razsvetljavo, na koncu bodo cesto tudi preplastili. Kot pravi škocjanski župan Jože Kapler, naj bi se tu dela zaključila v mesecu dni, krajane pa še naprej prosi za potrpežljivost, saj je cesta skozi vas prekopana.

Glavnina obnove okrog 5,8 kilometrov dolgega vodovodnega primarnega omrežja poteka od novega vodohrana do Dobrave in sicer v glavnem ob regionalni cesti, kar je mnogo bolje - prej je bilo omrežje bolj razpršeno. S HI bodo zagotovili nemoteno oskrbo s pitno vodo v nižinskem predelu občine ter izboljšali oskrbo v višinskih delih občine. Do sedaj so imeli odjemalci v nižinskih delih, npr. v Hrastuljah, nemalo težav s pritiskom vode, zdaj pa se bo tlak dvignil, pretok v cevovodu bo boljši, kar je zelo pomembno tudi za požarno vodo.

Besedilo in foto: L. Markelj