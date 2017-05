Otroci so med kozolci posejali belo koruzo

30.5.2017 | 13:00

V Deželi kozolcev so šentrupertski otroci posejali belo koruzo.

Njivo so vestno pripravili člani Etno družabnega društva Draga.

Šentrupert - V šentrupertski Deželi kozolcev letos raste bela koruza. Gre za manj znano predhodnico zdaj razširjenje rumene koruze, ki je primerna tudi za bolj sušna obdobja in za ljudsko prehrano, kot so bela polenta, bela moka in beli koruzni žganci.

Kot so sporočili iz šentrupertskega muzeja na prostem, so belo koruzo na njivi v Deželi kozolcev, ki so jo vestno pripravili marljivi člani Etno družabnega društva Draga, sejali otroci Vrtca Čebelica Šentrupert iz skupin Škratki in Ptički. V prihodnjih mesecih bodo lahko spremljali rast in razvoj svojega pridelka.

Obiskovalci Dežele kozolcev se bodo tako lahko preizkusili v tradicionalnih kmečkih opravilih: lomljenje koruznih storžev, ličkanje, luščenje ter mletje koruze. Sodelovali pa bodo lahko tudi pri pripravi dobrot iz koruzne moke in pletli izdelke iz ličkanja, so še sporočili iz Dežele kozolcev.

J. S. foto: Tomaž Majer in Alenka Stražišar Lamovšek

Galerija