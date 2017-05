Zapora v Bršljinu (a do sladoleda je prosta pot)

30.5.2017 | 16:00

Novo mesto - Kot je bilo napovedano, so včeraj začeli obnavljati del del Straške ceste med Mirnopeško cesto in priključkom Ulice Bršljin. Trenutno so bagri na Ulici Bršljin, kjer je potrebno zgraditi manjkajoči del meteorne kanalizacije. Zaradi tega na kratkem odseku mimo tamkajšnje trgovine in znane restavracije Gedžo velja popolna zapora, obvoz je urejen za trgovino.

V drugi fazi bodo sledila dela na sami Straški cesti, o zaporah in obvozih pa so z novomeške občine obljubili, da bodo redno obveščali.

»Obnovljen odsek Straške ceste bo pomembno prispeval k sklenitvi kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto. Z izgradnjo kolesarske steze in pločnika se bosta v večjem delu povezali obstoječi kolesarski stezi ob Straški in Mirnopeški cesti z navezavo na Andrijaničevo cesto. Poleg obojestranske kolesarske steze je predvidena obnova celotne konstrukcije cestnega ustroja, izgradnja pločnika za pešce, javna razsvetljava in obnova vodovoda. Investicijo v vrednosti 760 tisoč evrov brez DDV bo izvedlo podjetje CGP, dela pa se predvidoma zaključujejo v oktobru 2017,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

