V Anžah se veselijo novega mostu

30.5.2017 | 17:30

Brestanica, Anže - Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik sveta KS Brestanica Vlado Bezjak in predstavnica krajanov Danica Mirt so včeraj popoldne namenu predali nov most v Anžah na lokalni cesti Brestanica – Anže – Kostanjek – Zdole.

Star lesen most preko potoka Vidrešnica je bil močno poškodovan in ni več zagotavljal prometne varnosti tako za vozila kot za pešce, zato je Občina Krško pristopila k novogradnji, s katero so izboljšali tudi pretočnost potoka. Dela naložbe v višini 80 tisoč evrov so potekala od začetka letošnjega leta.

Ob slovesni predaji mostu v uporabo je novo pridobitev blagoslovil brestaniški župnik Jože Špes, kulturni program pa so prispevali člani Rajhenburškega okteta in domači harmonikar Mitja Župevc.

V priponki je izjava župana Mirana Stanka.

L. M., foto: Občina Krško

