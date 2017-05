Dolenjski knjižni sejem že štiridesetič

30.5.2017 | 14:30

Gostje odprtja so bili književnika Boris A. Novak in Milan Dekleva ter letošnji Prešernov nagrajenec, prevajalec in pisatelj Aleš Berger. (Foto: I. Vidmar)

Sinoči so v prireditveni dvorani v Krki odprli 40. dolenjski knjižni sejem, ki ga skupaj pripravljajo Knjižnica Mirana Jarca, KUD Krka in Mladinska knjiga, na njem pa vsako leto razstavijo vse, kar se je pomembnega zgodilo na slovenskem knjižnem trgu v zadnjem letu.

Obiskovalci imajo tudi tokrat kaj videti, saj je razstavljeno približno dva tisoč knjig. Gostje odprtja so bili književnika Boris A. Novak in Milan Dekleva ter letošnji Prešernov nagrajenec, prevajalec in pisatelj Aleš Berger.

Drevišnje dogajanje na Dolenjskem knjižnem sejmu nocoj ob 19. uri v upravni stavbi Krke bo posvečeno stoletnici rojstva bibliotekarja in slavista Karla Bačerja, ki je kot lektor celega pol stoletja skrbel tudi za izvrstno jezikovno podobo Dolenjskega lista. Ob tej priložnosti bodo predstavili dopolnjeno izdajo njegove knjige Iz dolenjske preteklosti. Gostji večera bosta bibliotekarka Mateja Kambič in vdova Karla Bačerja Ria Bačer.

I. Vidmar

