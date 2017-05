Pri delu si je poškodoval nogo

30.5.2017 | 18:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne ob 10.19 je pri izvajanju zemeljskih del v ulici Ob Krki v Straži delavni stroj delavcu poškodoval nogo. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Šentjernejčanka padla z drevesa

Danes popoldne ob 15.42 je na Cesti oktobrskih žrtev v Šentjerneju občanka padla z drevesa in se poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

L. M.