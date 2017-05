Pod traktorjem se je vdrla zemlja

31.5.2017 | 07:00

Ilustrativna slika (Foto: arhiv)

Včeraj ob 17.49 uri se je v Prigorici, občina Ribnica, pri kmetijskih opravilih vdrla zemlja pod traktorjem. Nastala je luknja velikosti 0,6 x 1,5 metra in globoka 10 do15 metrov. Gasilci PGD Prigorica so luknjo prekrili z deskami in zavarovali kraj s trakovi. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Voda v kleti

Ob 16.28 je na Kidričevi ulici v Kočevju zaradi močnega deževja meteorna voda zalila kletne prostore večstanovanjske hiše. Gasilci PGD Kočevje so vodo izčrpali.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

-od 7.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS;

-od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 7.30 do 8.15 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALJNI VRH;

-od 8.30 do 9.15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALJNI VRH 2;

-od 9.30 do 10.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE;

-od 11.30 do 12.15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE 2 in TP DOBRAVA-HENČEK;

-od 13.00 do 13.45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR CEGELNICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HMELJČIČ na izvodu HMELJČIČ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Male Vodenice med 8.30 in 13.30 uro.

M. K.