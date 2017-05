Sevniško gospodarstvo v fazi rasti

31.5.2017 | 08:15

Sevnica - Župan Srečko Ocvirk in oddelek za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica sta na sevniškem gradu gostila gospodarstvenike, ki delujejo na območju sevniške občine. Župan je uvodoma na srečanju orisal pomembnejše kazalce poslovanja gospodarskih družb in podjetnikov ter se osredotočil na vzvode, s katerimi lokalna skupnost v trajnem dialogu spodbuja kakovostno podporno okolje za razvoj gospodarstva. Med njimi so proračunske spodbude, štipendiranje, komunalno opremljanje poslovnih con in učinkovito sprejemanje prostorskih aktov, saj potreba po večjih poslovnih površinah konstantno raste, so sporočili s sevniške občine.

Podjetja se prilagajajo globalnim trendom in konkurenci, nujno pa je proaktivno sodelovanje z domačim okoljem tako v luči odgovornosti do občanov kot do okolja. Javne državne in lokalne službe pa morajo skrbeti za ustrezno infrastrukturo, prilagajanje kadrovskih potencialov in ustrezno usmerjanje izobraževanja, ustrezno stanovanjsko politiko in splošen nivo kakovosti bivanja, od dobrih zdravstvenih storitev in socialne varnosti do prijetnega družbenega okolja.

Dobrim trendom na področjih gospodarske rasti in stanja zaposlovanja v sevniški občini sta pritrdila Martin Novšak, predsednik upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije, Območne zbornice Posavje-Krško, in Saša Mohorko iz sevniške območne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

V luči velikega pomena zagotavljanja kadrov v domačem okolju je predstavitev Srednje šole Sevnica in programov podal ravnatelj Matjaž Prestor. Gostja dogodka pa je bila tudi izvršna direktorica Ameriške gospodarske zbornice Slovenije Ajša Vodnik, ki je navzočim predstavila delovanje zbornice, možnosti sodelovanja tudi sevniških podjetij z zbornico in preko tega vzpostavljanja stikov z ameriškim gospodarskim okoljem, je v sporočilo za javnost še zapisala Tanja Žibert s sevniške občine.

J. A., foto: T.Ž., Občina Sevnica

