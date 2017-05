FOTO: Mladi dolenjski parlamentarci v državnem zboru

31.5.2017 | 09:20

Ljubljana, Novo mesto - Že sedemindvajseto leto zapored so bili fotelji v veliki dvorani državnega zbora en dan rezervirani za 114 otrok iz vseh slovenskih regij. V ponedeljek so mladi parlamentarci govorili o načrtovanju prihodnosti. Drugo vrsto je letos zasedlo deset dolenjskih delegatov: Matija Radež (podpredsednik) in Jaka Kunej iz OŠ Otočec, Jakob Lavrič iz OŠ Trebnje, Kevin Požek iz OŠ Dragatuš, Neža Račečič iz OŠ Drska, Livia Pluat iz OŠ Vavta vas, Jakob Kavšek iz OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Luka Anton Marn iz OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, Marin Gazvoda de Reggi iz OŠ Grm in Lea Žlogar iz OŠ Metlika. Mladi so vstali, ko sta se jim v plenarnem delu zasedanja v klopeh pridružila predsednik državnega zbora Milan Brglez ter predsednik vlade Miro Cerar, so sporočili iz DPM Mojca.

Po uvodnem delu so se otroci za dve uri preselili v štiri dvorane: v prvi so se pogovarjali o okolju, v drugi je bila tema Kdo sem in kakšen človek želim postati, v tretji je beseda tekla o vrednotah in v zadnji o prihodnosti.

Ob 12. uri so se mladi vrnili v veliko dvorano na plenarni del zasedanja, ki ga je neposredno prenašala tudi TVS 3. Parlamentarcem so se pridružili tudi predsednik vlade Miroslav Cerar, trije ministri, varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, nekaj visokih predstavnikov različnih ministrstev ter predstavniki parlamentarnih skupin. Večina vabljenih gostov je otroke poslušala in odgovarjala na njihova vprašanja eno uro. Največ vprašanj sta bila deležna predsednik vlade ter ministrica za šolstvo. Predsednik vlade je pohvalil vprašanja mladih in priznal, da so veliko bolj tehtna, kot jih sliši iz ust odraslih parlamentarcev.

Do besede so prišli skoraj vsi mladi parlamentarci. Skupaj so ugotovili, da večinoma vedo, kaj si želijo v prihodnosti, še vedno pa potrebujejo tudi pomoč odraslih. Starši, učitelji in ostali odrasli se morajo zavedati, da se odločajo o njihovem življenju in si zato želijo imeti pri tem glavno besedo. Veliko so govorili o šolskem sistemu: ni jim všeč, da se učijo za ocene, da šola ne spodbuja kreativnosti, ampak učenje golih podatkov, dejstev, premalo časa namenijo uporabnim vedam, kot so tehnika, gospodinjstvo, etika...

Drugo leto bodo mladi parlamentarci govorili o šolstvu in šolskem sistemu, so v sporočilo za javnost še zapisali v DPM Mojca.

J. A., foto: DPM Mojca

