Dobrodelna prireditev Mladi plešemo in pojemo

31.5.2017 | 08:40

Krško - Na sončno majsko popoldne se je v telovadnici osnovne šole Jurija Dalmatina Krško odvila dobrodelna prireditev Mladi plešemo in pojemo. Učenci in učiteljice so zbrane obiskovalce navdušili s plesnimi in glasbenimi točkami. V priprave na nastop so vložili veliko svojega časa in truda. Obiskovalci so s prostovoljnimi prispevki in nakupi na stojnicah pred telovadnico prispevali v šolski sklad.

Dobrodelnost je lahko za nekoga denarni prispevek, za drugega, da podari stvari, ki jih ne potrebuje več, oblačila, knjige … Lahko pa podarimo svoj čas, znanje, ki ga imamo, prijazne besede in s tem osrečimo in polepšamo nekomu dan. S tem, ko darujemo del sebe, se tudi sami bogatimo.

Hvala vsem, ki ste obogatili šolski sklad.

Gašper Buršič, 9. c

