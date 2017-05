Zaključek natečaja Naravne in druge nesreče 2017

31.5.2017 | 08:50

Lucija Konda

Mirna, Stari trg ob Kolpi - Nagrajeni učenci, njihovi mentorji in starši so se 5. maja zbrali na slovesni zaključni prireditvi regijskega natečaja Naravne in druge nesreče v kulturnem domu TVD Partizan Mirna v Mirni. Na letošnjem natečaju dolenjske regije je 6 vrtcev in 22 osnovnih šol ustvarjalo likovne in literarne izdelke na temo Pozor, nevarne snovi!. Predšolski otroci in učenci so narisali in napisali 255 del.

V KD v Mirni so nas prijazno sprejeli gostitelji, predstavniki Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Novo mesto. V njihovem imenu nam je spregovorila vodja izpostave Janja Brulc. Pozdravila pa nas je tudi ravnateljica OŠ Mirna Anica Marinčič. Z zabavno in poučno lutkovno igro na temo naravnih nesreč in reševanja nas je navdušilo lutkovno gledališče FRU- FRU.

Nato je sledil najslovesnejši dogodek – podelitev priznanj in priložnostnih praktičnih daril najboljšim na natečaju. Nagrajenih je bilo 32 otrok, za najuspešnejšo OŠ in vrtec pa sta bila posebej nagrajena OŠ Mirana Jarca in Vrtec Otona Župančiča iz Črnomlja. Srečanje smo zaključili z okusnim kosilom in krajšim druženjem v OŠ Mirna.

Tudi OŠ Stari trg ob Kolpi že vrsto let uspešno sodeluje na natečaju. Letos je bila med 13 nagrajenci za literarne izdelke učenka 8. razreda Lucija Konda, ki se je na natečaju zelo dobro odrezala že tretje leto zapored – lani je bila nagrajena tudi na državni ravni. Lucija je v spisu Vedno se prepričaj med drugim zapisala: » Na vsak način sem hotela, da mi oče pokaže, kako se zamenja jeklenka. »Mogoče mi pride v življenju prav,« sem dejala in oče mi je pokazal, da se prazno jeklenko zapre in odvije cev, nato pa se cev ponovno privije na polno jeklenko. Pojasnil mi je, da se plin uporablja tudi za polnjenje vžigalnikov, plinskih pečic, gorilnikov. Ko je jeklenko zamenjal, mi je rekel: »Vedno se prepričaj, da je delo dobro opravljeno, saj plin lahko uhaja, če se ne prepričamo o tesnosti napeljave.« To sva skupaj preverila tako, da sva naredila milnico …«

Marija Volf, OŠ Stari trg ob Kolpi