Nagradna ekskurzija Srednje elektro šole in tehniške gimnazije

31.5.2017 | 09:10

Novo mesto - Letos je šola že šestnajstič nagradila izbrane dijake z nagradno ekskurzijo. Gre za dijake, ki so na državnih tekmovanjih iz znanja ali v športu dosegli zavidljive dosežke, ali pa s svojimi izjemnimi dejanji na različnih področjih pripomogli k ugledu šole.

Pot nas je letos spet vodila v Avstrijo, tokrat v Gradec, Styrische park in čokoladnico Zotter. Šestnajstega maja smo se v zgodnjih jutranjih urah odpravili proti naši sosednji državi. Dolgi vožnji je v Gradcu sledil vzpon na grajski grič Schlossberg in naši napori so bili ob dih jemajočem razgledu na mesto ter na znamenito uro vsekakor poplačani. Ogledali smo si tudi staro mestno jedro in glavni trg ter obiskali deželni dvorec in mestno hišo.

Sprehodili smo se do reke Mure, kjer je zgrajen otok, ki je simbol evropske kulturne prestolnice. Naleteli smo tudi na most, ki je pokazal, da smo Avstrijci in Slovenci v romantiki posegli po isti evropski tradiciji – most je okraševalo neskončno morje ključavnic, ki so jih priklenili parčki in tako je je močno spominjal na naš Mesarski most. Lep zaključek izleta v Gradec nam je podalo kosilo, kjer so nam postregli s tradicionalnim dunajskim zrezkom, kar je seveda eden izmed obveznih čarov obiska Avstrije.

Pot smo nadaljevali do Styrische Parka, kjer smo vstopili v povsem nov svet. Med drevesi ob lepo urejeni pešpoti so nas namreč pričakali dinozavri. Na voljo smo imeli več kot dovolj prostega časa, da smo si ogledali vse; od krvoločnih velikanov do ljubkih malčkov, ki nam niso segli niti do kolen.

Po potopu v davno zgodovino smo se odpravili na zadnjo postojanko našega izleta, ki smo jo mnogi ljubitelji slaščic nestrpno pričakovali; čokoladnico Zotter. Najprej smo si ogledali postopek izdelave čokolade, nato pa smo sami dobili priložnost, da poskusimo neomejeno količino vseh tipov prodajnih čokolad. Izziv smo z veseljem sprejeli in se nazaj proti domu odpravili z natrpanimi želodci, a zadovoljni.

Vsi nagrajenci smo počaščeni, da smo bili izbrani in se vsem, ki ste nam to omogočili, zahvaljujemo za še eno poučno in predvsem zabavno izkušnjo, ki si jo bomo zagotovo zapomnili.

Nina Pavlin, T3b

Galerija