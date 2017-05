Poletje zdaj že kar zares

31.5.2017 | 11:30

Tako sta pred dnevi oče in sin, Matjaž Avšič in Anej, okušala Krko pri Športno rekreacijskem centru Grič na Velikih Malencah (pri Brežicah). Matjaž je kot veslač na vodi skoraj celo leto, s tokratnim obiskom reke pa sta s sinom odprla letošnjo kopalno sezono. (Foto: M. L.)

Brežice, Kostanjevica - V zadnjih dneh, ki so se razgreli že do trideset stopinj Celzija, so že privabili k vodi in v vodo. Tako je, recimo, ob Krki ali pri Brežicah ali Kostanjevici na Krki ali Novem mestu, ob Kolpi in še kje. Živahno je tudi na bazenih.

Kar dobra generalka, bi lahko rekli, za počitnice na morju, ko bodo, če bodo, menda bodo. Avtodomi in čolni na avtocesti skozi Posavje sporočajo, da se je za Evropo letovanje na južnem evropskem morju že začelo.

M. L.

