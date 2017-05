Kdo je komu dolžan: Lah SDS ali SDS Lahu?

31.5.2017 | 11:45

Zvonko Lah

Ana Rugelj iz odvetniške družbe Matoz

Novo mesto - Mirnopečan Zvonko Lah, ki je lani avgusta zapustil poslansko skupino SDS in se letos pridružil stranki NSi ter njihovi poslanski skupini, je danes moral na novomeško okrajno sodišče. SDS ga namreč toži za 8.044,87 evra, kolikor naj bi vložila v njegovo volilno kampanjo.

Novinarji so v sodni dvorani lahko prisostvovali le kratek čas. Po uvodnih formalnostih je sodnica Mateja Derlink povedala, da bodo najprej izvedli poravnalni narok, ki ni odprt za javnost.

Preložili poravnalni narok

Po dobrih 30 minutah smo novinarji v pričakovanju poravnave od sodnice izvedeli, da so poravnalni narok preložili na 26. junija. Do tedaj pa imajo stranke možnost, da se sporazumejo.

Glede na to, kaj sta Lah, ki je na sodišče prišel kar brez zagovornika, in odvetnica Ana Rugelj iz odvetniške družbe Matoz, ki zastopa stranko SDS, povedala medijem, za poravnavo obstaja res majhna verjetnost.

Lah: Niso me izvolili zaradi SDS

"Do 26. junija si bom pridobil zagovornika. Zdaj je bil njihov prvi predlog, da plačam glavnico brez obresti, drugi pa, da naj bi jim plačal znesek, ki naj ne bi bil tako majhen. Nisem pristal na ti dve ponudbi. Na koncu je prevladalo stališče, da si kljub temu še vzamemo čas za poravnavo," je povedal Lah, ki je že pred obravnavo izpostavil, da ta postopek ni nič drugega kot ustrahovanje ljudi in da je v svojo kampanjo veliko vložil tudi sam.

Na vprašanje, koliko pa je pripravljen plačati SDS, odgovori: "Trdim, da je stranka s svojega računa dala 79.000 evrov in da je ta denar šel za vseh 88 kandidatov, od tega je iz parlamenta dobila nazaj 59.000 evro. Če bi moral kaj vračati, bi moral le razliko, deljeno z 88." To pomeni 272,3 evra.

Prepričan je, da ga večina volivcev ni volila, ker je bil kandidat SDS in izpostavil, da je bil pravzaprav edini od poslancev, ki ni kandidiral v domači občini, kjer je bil izvoljen kot župan, do njegove kandidature v trebanjskem okraju tam tudi še ni bil izvoljen nobeden od kandidatov SDS, on pa je bil trikrat in vsakič je dobil večji odstotek glasov, kot je bilo strankino povprečje.

"Mislim, da je stranka tudi na moje ime dobila veliko - bil sem na listi SDS štirikrat izvoljen za župana, na moj račun še vedno dobiva denar iz parlamenta in iz občinskega proračuna, saj sem bil izvoljen za občinskega svetnika. Mislim, da ji jaz nisem nič dolžan, če gremo razčlenjevati v podrobnosti, je prej stranka dolžna meni kot jaz njej."

Čakajo Lahovo ponudbo

Ana Rugelj je bila zelo jedrnata: "Mi čakamo na ponudbo tožene stranke. Dejansko mislimo, da je zahtevek utemeljen v celoti, opredelili smo višino in temelj za terjatev, pa tudi začetek teka zakonskih zamudnih obresti. Če se tožena stranka želi poravnati, bomo poslušali njeno poravnalno ponudbo. S tem priznava tudi temelj tožbenega zahtevka."

Sicer je SDS vložila tožbo tudi proti svojemu nekdanjemu poslancu Andreju Čušu, ki je SDS zapustil že pred Lahom. Rugljeva je povedala, da v njegovem primeru zadeva še ni prišla do obravnave na sodišču.

J. A.