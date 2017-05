Tat pritekel do avta, odprl prtljažnik in sunil torbico

31.5.2017 | 13:00

Foto: arhiv DL

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 50 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 171 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Brežicah so zasegli avtomobil kršiteljici predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Na teren so šli tudi zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih ter v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so še zaradi nesreče pri delu in sprožitve signalno varnostne naprave.

Kradejo denar, nakit, kosilnice

V okolici Sevnice je popoldne neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Vzel je denar in nakit.

Med ponedeljkom in torkom je v okolici Novega mesta nekdo vlomil v drvarnico ob stanovanjski hiši in ukradel motorno kosilnico. Lastnika je oškodoval za 800 evrov.

Črnomaljski policisti so sinoči nekaj pred 19. uro obravnavali tatvino v Semiču. Oškodovanka se je z avtomobilom pripeljala na dvorišče stanovanjske hiše, takrat pa je neznanec pritekel do njenega vozila, odprl prtljažnik, vzel torbico z dokumenti in denarjem ter pobegnil.

S PU Ljubljana so sporočili, da so v Grosupljem vlomili v garažo in odtujili dve frezi.

Zamotil jo je

Včeraj nekaj pred 13. uro so bili možje postave obveščeni tudi o tatvini denarja iz hiše v okolici Grosupljega. Dva neznanca sta se z vozilom pripeljala na dvorišče hiše oškodovanke. Eden jo je s pogovorom zamotil in preusmeril njeno pozornost, drugi je v tem času vstopil v hišo, pregledal prostore in odtujil denar. Policisti s preiskavo nadaljujejo.

J. A.