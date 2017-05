Populizem ali realnost?; Z denarjem v vrtcih neracionalno?

31.5.2017 | 17:40

Pod drobnogled smo novinarji Dolenjskega lista tudi ta teden vzeli kar nekaj institucij in posameznikov. Tokrat med drugim pišemo:

POPULISTIČNA POTEZA ŠOLSKE MINISTRICE JEZI RAVNATELJE

Šolska ministrica je napovedala brezplačna učna gradiva za prvošolčke. S populistično potezo je razveselila starše, nekoliko manj pa ravnatelje šol in založnike. Kaj menijo ravnatelji na nekaterih dolenjskih in belokranjskih šolah, preverite v sveže tiskanem Dolenjcu.

ŽUPAN MACEDONI: OBVEZNOSTI STARŠEV NE MORE PREVZETI OBČINA

Največja novomeška vrtca Ciciban in Pedenjped sta v likvidnostnih težavah. Glede na to, da so v primerljivih vrtcih v nekaterih mestnih občinah cene programov občutno nižje, so tudi občinski svetniki na zadnji novomeški seji, pri obravnavi predloga o podražitvi cen programov v obeh vrtcih med drugim ugotavljali, da mora biti v naših dveh največjih vrtcih pri stroških nekaj hudo narobe. Župan Gregor Macedoni je med razpravo svetnikom dal vedeti, da v kolikor občina nase prevzame dodatne stroške namesto staršev, se pri ministrstvih težje pogaja za naložbe, saj jim to očitajo, hkrati pa novomeška občina staršem že sedaj nudi več ugodnosti v primerjavi z drugimi občinami in te ostajajo v veljavi še naprej. Podrobneje v Dolenjskem listu.

MIŠJA MRZLICA ZNOVA NA POHODU

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja na porast števila zbolelih za mišjo mrzlico. Do prejšnjega tedna so v Sloveniji potrdili 29 primerov, od tega 7 samo v novomeški zdravstveni regiji. Težka bolezen se lahko konča tudi s smrtjo. Na kaj morate biti pozorni in kako se ji lahko izognete, še pišemo v tiskani izdaji časopisa.

IN ŠE…

Poročamo tudi o tem, kakšno kazen je sodnik izrekel mamici, ki je s tremi otroki v avtu bežala pred policijo, o sumljivi pošiljki v novomeškem urgentnem centru in o tem, zakaj je belgijski skladatelj Bart Picqueuer v Novem mestu kar malo zajokal.

Ne pozabite, četrtek je dan, ko izide Dolenjski list, edini neodvisni tednik v tem delu Slovenije.